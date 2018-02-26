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العثور على جثة شاب مذبوحًا على طريق الأوتوستراد بالمعصرة

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:00 م
العثور على جثة شاب مذبوحًا على طريق الأوتوستراد بالمعصرة سكين- أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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عثر أهالى المعصرة بحلوان، على جثة شاب مذبوحا وملقى على طريق الأوتوستراد، وأبلغوا قسم شرطة المعصرة فورا.
 
انتقلت قوة من قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس مباحث القسم، والرائد مصطفى عبدالعال، معاون أول القسم، تحت إشراف العقيد دكتور حسام أبوزيد مأمور القسم، لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر وبه جرح قطعى فى الرقبة، فيما لم يتم العثور معه على مستندات تثبت هويته.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة، حيث انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد سليم، رئيس النيابة، والمستشار تامر العربى، المحامى العام لنيابات حلوان، لمكان البلاغ لمناظرة الجثة، فيما تكثف المباحث جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
 

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