العاهل المغربى يخضع لعملية جراحية ناجحة فى باريس







الرباط (أ ش أ)

خضع العاهل المغربى الملك محمد السادس، لعملية جراحية ناجحة اليوم الاثنين، بسبب اضطراب فى الإيقاع الأذينى فى مستشفى أمبريوس فى العاصمة الفرنسية "باريس".

ونقلت وكالة أنباء المغرب العربى للأنباء "ماب" عن الأطباء تأكيدهم أنه تم إزالة الاضطراب وانتظم إيقاع نبض القلب من جديد.

وذكرت الوكالة أنه بعد فترة راحة أوصى بها الأطباء المعالجون، سيباشر العاهل المغربى مهامه الاعتيادية دون أى مانع.