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"الصحفيين" تشكر رئيس الوزراء على رعاية حفل توزيع جوائز مسابقة "فنون التغطية الصحفية"

الإثنين، 26 فبراير 2018 07:09 م
"الصحفيين" تشكر رئيس الوزراء على رعاية حفل توزيع جوائز مسابقة "فنون التغطية الصحفية" حفل توزيع جوائز مسابقة التغطية الصحفية





كتب محمد السيد
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قال أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجال التعليم الفنى مهمل فى التغطية اليومية، ولذلك نظمنا ورش عمل أسفرت عن أعمال احترافية.
 
وأضاف عبد المجيد خلال كلمة له فى حفل توزيع جوائز مسابقة التغطية الصحفية لقضايا التعليم الفنى، أن المسابقة ضمت 48 صحفيًا بإجمالى 85 عملًا، من 30 إصدارا صحفيا، بإجمالى جوائز 144 ألفا، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم 23 زميلًا فائزا فى أفرع الجائزة المختلفة.
 
ووجه أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، الشكر للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذى وافق على رعاية حفل توزيع جوائز مسابقة التغطية الصحفية لقضايا التعليم الفنى.

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