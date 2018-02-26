"الصحة": حريق مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر محدود







كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة، فى بيان لها، أن الحريق الذى نشب بأحد مخازن مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى محدود، ولم يسفر عن وقوع مصابين، مضيفة أنها دفعت بـ3 سيارات إسعاف مجهزة لمكان الحادث.