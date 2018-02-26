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الإثنين، 26 فبراير 2018 08:28 م
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"الصحة": حريق مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر محدود

الإثنين، 26 فبراير 2018 07:23 م
"الصحة": حريق مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر محدود الدكتور أحمد عماد وزير الصحة





كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة، فى بيان لها، أن الحريق الذى نشب بأحد مخازن مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى محدود، ولم يسفر عن وقوع مصابين، مضيفة أنها دفعت بـ3 سيارات إسعاف مجهزة لمكان الحادث.

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