الصحة توضح حقيقة إصابة طالبة طب الأسنان "بالإيدز" فى الإسكندرية







كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن ما تم تداوله فى بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعى بشأن واقعة اصابة طالبة بكلية طب الفم والأسنان بإحدى الجامعات الخاصة بالإسكندرية بالإيدز، ليس له أساس من الصحة، مؤكدةً أنه تم إجراء جميع التحاليل لها وجميعها جاءت سلبية لمرض الأيدز، ما أنها أخذت جميع الجرعات الاحترازية كإجراء وقائى.

أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الطالبة حضرت إلى مستشفى حميات الاسكندرية يوم 21 فبراير وتشكو من تعرضها لوخز "إصابة عن طريق إبرة" من مريض مشتبه بإصابته بمرض الأيدز حيث كانت تعالجة بعيادة الأسنان بالجامعة، لافتاً إلى أنه لم يكن معها تقرير يفيد بتعرضها للوخز من المنشأة الطبية المنوط بها كتابة هذا التقرير، وذلك للتأكد قبل أعطائها الجرعة الوقائية، طبقاً للبروتوكول الخاص والمتعارف عليه دولياً، وحرصاً على سلامتها.

وأضاف "عيد" أن المستشفى طلبت تلك التقرير من الطالبة، وبالفعل حضرت يوم 24 الجارى ومعها التقرير من الجامعة، لافتاً إلى أنه تم اجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية والوقائية اللازمة للطالبة، وجاءت نتيجة تلك التحاليل بالسلب لمرض نقص المناعة الإيدز، مشيراً إلى أن الطالبة أخذت الجرعات الاحترازية كإجراء وقائى للحفاظ على سلامتها.