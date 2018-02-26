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الإثنين، 26 فبراير 2018 09:30 م
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السيطرة على حريق مخلفات داخل مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر دون إصابات

الإثنين، 26 فبراير 2018 07:05 م
السيطرة على حريق مخلفات داخل مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر دون إصابات حريق،ارشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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سيطر رجال الدفاع المدنى بالقاهرة على حريق مخلفات داخل مستشفى التأمين الصحى فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى المستشفيات فى مدينة نصر، و تم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.

 

 

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