السيطرة على حريق مخلفات داخل مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر دون إصابات

السيطرة على حريق مخلفات داخل مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر دون إصاباتالإثنين، 26 فبراير 2018 07:05 م
حريق،ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
سيطر رجال الدفاع المدنى بالقاهرة على حريق مخلفات داخل مستشفى التأمين الصحى فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى المستشفيات فى مدينة نصر، و تم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.
إضافة تعليق
فيديو.. حصاد الجولة الـ26 بالدورى.. 7 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج باللقب الأربعين.. الزمالك يحقق الانتصار الخامس.. الإسماعيلى يواصل التراجع.. كاسونجو يخطف الأضواء بالهدف الثامن.. والخطر يحاصر زعيم الثغر
الجرائم تلاحق ديكتاتور أنقرة الدموى.. روسيا تفضح أردوغان بعد اتهام تونس له بتمويل الإرهاب.. موسكو تتبرأ من شحنة سلاح: مملوكة لتركيا ولا روس بين طاقمها.. وتقارير: تضم متفجرات و9 حاويات عسكرية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة