السيطرة على حريق مخلفات داخل مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الدفاع المدنى بالقاهرة على حريق مخلفات داخل مستشفى التأمين الصحى فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى المستشفيات فى مدينة نصر، و تم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.