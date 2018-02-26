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السيطرة على حريق بمحول كهرباء بعزبة الإصلاح فى الشرقية

الإثنين، 26 فبراير 2018 07:29 ص
السيطرة على حريق بمحول كهرباء بعزبة الإصلاح فى الشرقية اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية





الشرقية- فتحية الديب
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تمكنت الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق بمحول كهرباء بعزبة الإصلاح دائرة مركز الزقازيق.
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بحدوث حريق بمحول كهرباء بناحية عزبة الإصلاح مركز الزقازيق، وانتقل ضباط  مركز الزقازيق ورجال الحماية المدنية، وبسؤال رئيس شبكة الكهرباء بقرية بنى شبل، قرر احتراق بعض الأسلاك العازلة للمحول، نتيجة حدوث شرز بسبب ردود الكهرباء على المحول، وتم فصل الكهرباء عن المحول وإصلاح العطل وعودة التيار الكهربائى، وتحرير محضر بالواقعة.
 
 

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