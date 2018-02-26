السيطرة على حريق بمحول كهرباء بعزبة الإصلاح فى الشرقية

السيطرة على حريق بمحول كهرباء بعزبة الإصلاح فى الشرقيةالإثنين، 26 فبراير 2018 07:29 ص
اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
تمكنت الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق بمحول كهرباء بعزبة الإصلاح دائرة مركز الزقازيق.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بحدوث حريق بمحول كهرباء بناحية عزبة الإصلاح مركز الزقازيق، وانتقل ضباط مركز الزقازيق ورجال الحماية المدنية، وبسؤال رئيس شبكة الكهرباء بقرية بنى شبل، قرر احتراق بعض الأسلاك العازلة للمحول، نتيجة حدوث شرز بسبب ردود الكهرباء على المحول، وتم فصل الكهرباء عن المحول وإصلاح العطل وعودة التيار الكهربائى، وتحرير محضر بالواقعة.
إضافة تعليق
دعاية انتخابات الرئاسة عبر 62 عاما.. ناصر اعتمد على شعبيته ومقاومة الاستعمار.. والسادات أول من رفع شعار "واحد مننا".. مبارك خلع "البدلة" 2005 وأيمن نور فتح القميص.. ومرسى اختار "الأحمر الدموى" خلفية لدعايته
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة