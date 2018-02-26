السفير أحمد قطان.. مهندس تطوير العلاقات السعودية المصرية

كتب مصطفى عنبر

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارًا بتعيين أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة لدى الجامعة العربية، وزيرا للدولة لشئون الدول الأفريقية.

ويعد السفير "قطان" من أبرز سفراء خادم الحرمين الشريفين فى مصر، حيث امتدت فترة عمله لـ8 سنوات تقريبًا، عمل خلالها على توطيد العلاقات السعودية المصرية والارتقاء بها لآفاق أرحب فى كل المجالات، حيث تميز السفير قطان بحبه الشديد لمصر نظرًا لإقامته فى القاهرة لفترات طويلة امتدت منذ دراسته بجامعة القاهرة وصولاً لعمله سفيرًا لبلاده فى مصر.

ولعل قرار "ترقية" السفير قطان شكل فرحة وصدمة لدى الكثيرين فى نفس الوقت، فكانت الفرحة للمنصب الرفيع الذى وصل إليه السفير قطان والذى لم يأت إلا بالعمل الدءوب والإخلاص لبلاده والدفاع عن مصالحها، أما الصدمة فكانت لفراق السفير قطان وانتقال عمله داخل مقر وزارة الخارجية بالمملكة، فقد ترك السفير قطان "بصمة" كبيرة فى نفوس محبى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ولد السفير أحمد قطان، فى مكة المكرمة يوم الثلاثـاء الثانى عشـر من شهـر صفـر عـام 1373هـ الموافق للعشرين من أكتوبـر عام 1953م .

تخرج فى جامعة القاهرة عام 1978م تخصص اقتصاد وإدارة أعمال، ومتزوج وله أربعة أبناء (داليا ـ بندر ـ فيصل ـ هيفاء).

التحق بوزارة الخارجية عام 1978م، وعمل فى سفـارة خادم الحرمين الشريفين فى لندن من عام 1982م إلى عام 1983م، كما عمل فى سفارة خادم الحرمين الشريفين فى واشنطن من عام 1984م إلى عام 2005م، وكان أيضًا نائبًا لصاحب السمو الملكى الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز من عام 2002م حتى عام 2005م.

شارك منذ عام 1984م حتى عـام 2005م فى جميـع دورات الأمم المتحدة فى نيويورك، وكذلك توليه منصب مراقب المملكة العربية السعودية الدائم لـدى منظمـة الـدول الأمريكيـة من عـام 1996م وحتى عام 2005م، وشارك فى القمـة الاقتصاديـة عـام 2009م بالكويت وفى القمة الاقتصادية عام 2011م، وأيضًا بشرم الشيخ وشارك فى القمة الاستثنائية بسرت عام 2010م.

كما ترأس قطّان وفد المملكة العربية السعودية فى القمة العربية التى عقدت فى دمشـق عام 2008م، وكذلك رأس وفـد المملكـة فى الاجتماع الخامس لكبـار المسئولين فى الـدول العربية ودول أمريكا اللاتينية الذى عقد بالدوحة عام 2009م، وكان نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية للأونروا فى الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى والذكرى الستين لإنشاء الأونروا عام 2009، صدر الأمر السامى الكريم بتاريخ 28/2/2011م بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية بالمرتبة الممتازة، إضافة إلى عمله الحالي، كما سبق له تولى منصب مراقب المملكة العربيـة السعوديـة الدائـم لـدى منظمـة الـدول الأمريكيـة من عـام 1996م وحتى عام 2005م.

وعين كمندوب دائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية فى فبراير عام 2005م وحتى تاريخه.

وشارك فى كل القمم العربية منذ عام 2005م (الجزائر ـ الخرطوم ـ الرياض ـ دمشق ـ الدوحة ـ سرت ـ بغداد)، شارك فى القمـة الاقتصاديـة عـام 2009م بالكـويت وفى القمـة الاقتصاديـة عام 2011م بشرم الشيخ وشارك فى القمة الاستثنائية بسرت عام 2010م، رئيسًا لوفد المملكة العربية السعودية فى القمة العربية التى عقدت فى دمشـق عام 2008م، ورئيسًا لوفـد المملكـة فى الاجتماع الخامس لكبـار المسئولين فى الـدول العربية ودول أمريكا اللاتينية الذى عقد بالدوحة عام 2009م، ونائبًا لرئيس اللجنة الاستشارية للأونروا فى الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى والذكرى الستين لإنشاء الأونروا عام 2009م .