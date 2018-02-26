video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 11:31 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"السعودية" إطلاق أكبر منصة إلكترونية لتتبع حافلات نقل الحجاج والمعتمرين

الإثنين، 26 فبراير 2018 09:03 م
"السعودية" إطلاق أكبر منصة إلكترونية لتتبع حافلات نقل الحجاج والمعتمرين معتمرين - أرشيفية





كتبت ميرفت رشاد
إضافة تعليق

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، أكبر منصة إلكترونية موحدة على مستوى العالم، لتتبع حركة حافلات شركات ومؤسسات نقل الحجاج والمعتمرين والزوار، التى يصل عددها لـ 28 شركة ومؤسسة نقل عبر النقابة العامة للسيارات لخدمة ضيوف الرحمن .

وبحسب بيان لوزارة الحج والعمرة، كشف الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربى، عن إدخال نحو 17 ألف حافلة فى خدمة ضيوف الرحمن لموسمى الحج والعمرة، معتبراً المنصة التى تتضمن جمع بيانات حركة حافلات شركات ومؤسسات نقل الحجاج والمعتمرين، وإدخالها ضمن خريطة إلكترونية موحدة ، تتيح متابعة حركة تنقل الحافلات داخل مدن الحج وشبكة الطرق الممتدة بينها ، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فى أسرع وقت ممكن عند حدوث أى طارئ، إضافة للتأكد من وصول الحافلات إلى مواقعها بأمن ويسر وسهولة.

وأشار إلى رصد المنصة آلياً الحافلات ومتابعة آلية التشغيل ، وتحديد موعد وصول الحافلة ومسار تحركها بحسب الخطة، بما يضمن عدم تكدس المركبات فى مواقع معينة، ويضمن التوزيع المناسب لجميع الحافلات فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، كما تكفل المنصة عدم وقوف الحافلات بشكل عشوائى.

 وأضاف الحربى، أن هذه المنصة تكفل تطوير خطط إدارة حافلات الحجاج والمعتمرين وتنظيم الحافلات فى المواقف المحددة لها، وفق آلية لضبط العملية، وتخفيف الضغط على المسارات والطرق، وتنظيم مناطق الانتظار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات، على رأسها الأمن العام وإدارة المرور.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

60%من القراء يرفضون قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

عضو "شركات السياحة" يدعو لاجتماع عاجل بالغرفة والبرلمان لحل أزمة العمرة

فيديو.. وزيرة السياحة: ضوابط العمرة سارية للعام الهجرى الحالى وتُعاد صياغتها كل عام

اخبار العمرة

اخبار السعودية

اخبار الاقتصاد

العمرة

رحلات العمرة



لا تفوتك
سكاى سبورتس تختار محمد صلاح ضمن أفضل لاعبى الجولة الـ28 بالبريميرليج

سكاى سبورتس تختار محمد صلاح ضمن أفضل لاعبى الجولة الـ28 بالبريميرليج

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

فيديو.. حصاد الجولة الـ26 بالدورى.. 7 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج باللقب الأربعين.. الزمالك يحقق الانتصار الخامس.. الإسماعيلى يواصل التراجع.. كاسونجو يخطف الأضواء بالهدف الثامن.. والخطر يحاصر زعيم الثغر

فيديو.. حصاد الجولة الـ26 بالدورى.. 7 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج باللقب الأربعين.. الزمالك يحقق الانتصار الخامس.. الإسماعيلى يواصل التراجع.. كاسونجو يخطف الأضواء بالهدف الثامن.. والخطر يحاصر زعيم الثغر

الجرائم تلاحق ديكتاتور أنقرة الدموى.. روسيا تفضح أردوغان بعد اتهام تونس له بتمويل الإرهاب.. موسكو تتبرأ من شحنة سلاح: مملوكة لتركيا ولا روس بين طاقمها.. وتقارير: تضم متفجرات و9 حاويات عسكرية

الجرائم تلاحق ديكتاتور أنقرة الدموى.. روسيا تفضح أردوغان بعد اتهام تونس له بتمويل الإرهاب.. موسكو تتبرأ من شحنة سلاح: مملوكة لتركيا ولا روس بين طاقمها.. وتقارير: تضم متفجرات و9 حاويات عسكرية

ما يجيبها إلا ستاتها.. بنت الصعيد "نرمين ناجح " نقاشة بـ 100 راجل "صور"

ما يجيبها إلا ستاتها.. بنت الصعيد "نرمين ناجح " نقاشة بـ 100 راجل "صور"

ننشر تفاصيل تصنيع أول حاسب مصرى يطير على متن القمر الصناعى "نورث 1 و 2"

ننشر تفاصيل تصنيع أول حاسب مصرى يطير على متن القمر الصناعى "نورث 1 و 2"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة