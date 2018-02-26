"السعودية" إطلاق أكبر منصة إلكترونية لتتبع حافلات نقل الحجاج والمعتمرين







كتبت ميرفت رشاد

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، أكبر منصة إلكترونية موحدة على مستوى العالم، لتتبع حركة حافلات شركات ومؤسسات نقل الحجاج والمعتمرين والزوار، التى يصل عددها لـ 28 شركة ومؤسسة نقل عبر النقابة العامة للسيارات لخدمة ضيوف الرحمن .

وبحسب بيان لوزارة الحج والعمرة، كشف الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربى، عن إدخال نحو 17 ألف حافلة فى خدمة ضيوف الرحمن لموسمى الحج والعمرة، معتبراً المنصة التى تتضمن جمع بيانات حركة حافلات شركات ومؤسسات نقل الحجاج والمعتمرين، وإدخالها ضمن خريطة إلكترونية موحدة ، تتيح متابعة حركة تنقل الحافلات داخل مدن الحج وشبكة الطرق الممتدة بينها ، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فى أسرع وقت ممكن عند حدوث أى طارئ، إضافة للتأكد من وصول الحافلات إلى مواقعها بأمن ويسر وسهولة.

وأشار إلى رصد المنصة آلياً الحافلات ومتابعة آلية التشغيل ، وتحديد موعد وصول الحافلة ومسار تحركها بحسب الخطة، بما يضمن عدم تكدس المركبات فى مواقع معينة، ويضمن التوزيع المناسب لجميع الحافلات فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، كما تكفل المنصة عدم وقوف الحافلات بشكل عشوائى.

وأضاف الحربى، أن هذه المنصة تكفل تطوير خطط إدارة حافلات الحجاج والمعتمرين وتنظيم الحافلات فى المواقف المحددة لها، وفق آلية لضبط العملية، وتخفيف الضغط على المسارات والطرق، وتنظيم مناطق الانتظار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات، على رأسها الأمن العام وإدارة المرور.