السجن سنة لـ5 أشخاص والبراءة لمتهمين باستعراض القوة فى السيدة زينب

السجن سنة لـ5 أشخاص والبراءة لمتهمين باستعراض القوة فى السيدة زينبالإثنين، 26 فبراير 2018 07:25 م
محكمة -أرشيفية
كتب : أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، الْيَوْمَ الإثنين، 5 متهمين بالسجن سنة لاتهامهم باستعراض القوى واستخدام الأسلحة النارية وبرأت اثنين آخرين.
وضمت قائمة المقبوض عليهم كلا من "حسن .ح" و"مصطفى.ف" و" أحمد .م" و"حسن.ف" حضوريا بالسجن سنة و200 جنيه غرامة، و"طه .ح" بالسجن سنة مع الشغل، والبراءة لكلا من " معاذ .ص"، و"صلاح.ط".
عقدت الجلسة بعضوية المستشار ناصر بربرى، والمستشار أسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى، عبد المسيح فل، هانى محمود.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة استعراض القوة تجاه بعضهم البعض بمنطقة السيدة زينب، وإطلاق وابل من الأعيرة النارية، والتلويح بالأسلحة البيضاء، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص "خرطوش"، وطلقات تستخدم بالسلاح المذكور، وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص" سنج".
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