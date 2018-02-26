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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لأربع عاطلين لتجارتهم فى "الحشيش" داخل مسجد

الإثنين، 26 فبراير 2018 07:07 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لأربع عاطلين لتجارتهم فى "الحشيش" داخل مسجد حشيش -أرشيفية





كتب : أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، الْيَوْمَ الإثنين، سلطان عباس سلطان، محمد عباس سلطان، عبد الله عباس سلطان، عثمان نديم عثمان، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامهم بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
 
وعقدت الجلسة بعضوية المستشار ناصر بربرى، والمستشار أسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى، عبد المسيح فل، هانى محمود.
 
وقد وجهت النيابة للمتهمين تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وحيازة سلاح نارى "خرطوش" عيار 16، وحيازة ثلاث طلقات خرطوش عيار 16، وحيازة سلاح أبيض "خنجر" وحيازة أسلحة بيضاء عدد "3 مطوة" دون ترخيص.
 

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