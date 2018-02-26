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الإثنين، 26 فبراير 2018 09:31 م
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السجن المشدد 10 سنوات لأب وأبنائه الثلاثة بتهمة الشروع فى القتل

الإثنين، 26 فبراير 2018 05:58 م
السجن المشدد 10 سنوات لأب وأبنائه الثلاثة بتهمة الشروع فى القتل خرطوش- أرشيفية





كتب أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، الْيَوْمَ الإثنين، أسرة مكونة من أب وثلاثة أبناء وهم كلا من "أشرف على عطا على" حضوريا، و "أحمد على عطا على، وعطا على عطا على، ومحمد على عطا على" غيابيا،  بالسجن المشدد 10 سنوات.
 
 عقدت الجلسة بعضوية المستشار ناصر بربرى، والمستشار أسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى، عبد المسيح فل، هانى محمود.
 
ووجهت النيابة للمتهمين تهم استعراض القوى والتلويح بالعنف، تجاه المجنى عليه أيمن أحمد فرج خليفة، بدائرة قسم السيدة زينب، بقصد ترويعه وبث الرعب فى نفسه، مما أدى لتعرض حياته للخطر.
 
كما وجهت النيابة تهمة للمتهمين تهمة الشروع فى القتل العمد تجاه المجنى عليه أيمن أحمد فرج خليفة، باستخدام الأسلحة النارية وتصويب عدد من الطلقات تجاه المجنى عليه، وحيازة أسلحة نارية دون تصريح، وعدد من الذخائر الحية والخرطوش.
 
 
 
 

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