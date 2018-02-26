السائق المتهم فى حادث تفحم أتوبيس الإسكندرية: فشلت فى إيقاف سيارتى







الإسكندرية – أسماء على بدر

استمعت نيابة محرم بك بالإسكندرية، للسائق المتهم فى حادث الأتوبيس الذى وقع أمس، وأسفر عن مصرع 9 عمال وإصابة 21 منهم بحروق وإصابات متعددة بالجسم .

وقال سائق السيارة النصف نقل أثناء التحقيقات، أنه أثناء سيره فى منطقة الكوبرى الدائرى، فوجىء بوجود الأتوبيس يقف على الطريق، مما حاول تفاديه، ولكن صدمه من الخلف بعد أن اختلت عجله القيادة فى يده، فانقلبت الأتوبيس وشاهد انقلابه حتى اصدم بالحاجز الخرسانى، ووقع داخل الجزيرة بجانب الطريق.

وأضاف خلال التحقيقات، إنه كان يسير بسرعة لأن الطريق كان مفتوحا أمامه، ولكنه فى نزلة الكوبرى لم يرى الأتوبيس لأنه كان متوقفاً، وحاول تفاديه، ولكنه فشل لإداركه وجود الأتوبيس كانت المسافة قريبة للغاية، مما ادى إلى التصادم.

واستطرد أقواله: بأنه فور وقوع الحادث ترك السيارة وفر هاربا خوفا من المساءلة القانونية، لمشاهدته النيران واستغاثات العمال، التى سرعان ما اشتعلت فى الأتوبيس فور انقلابه، مما دفعه للهروب والاختباء فى أحد الأماكن، ولكن تم القبض عليه فى ذات اليوم بعد التوصل اليه، من خلال رقم السيارة وتفاصيل رخصة القيادة التى تركها فى السيارة فور الحادث.

كانت قد قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس سائق سيارة نصف نقل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالقتل الخطأ والتسبب فى مصرع وإصابة 31 عاملا أثناء انقلاب أتوبيس رحلات، واشتعاله على الطريق الدولى.

تلقى اللواء مصطفي النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، من إدارة الحمايه المدنية، بانقلاب سيارة واشتعال النيران بها بالطريق الدائرى منطقة كوبرى الألمانى تجاه الإسكندرية دائرة قسم محرم بك.

انتقل على الفور مدير أمن الإسكندرية وقيادات المديرية، وقطاع الأمن العام ومأمور وضباط القسم، وضباط وقوات من إدارتى المرور والحماية المدنية، وتم السيطرة علي النيران وإخمادها.

بالفحص، تبين حدوث مصادمة بين الأتوبيس رقم 15184رحلات البحيرة، يستقله بعض عمال الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين "خاصة"، جميعهم مقيمين مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قيادة المدعو عبده السيد عبده، 45 سنة، سائق، بذات الشركة، مقيم مركز كفر الدوار، والسيارة رقم 80172 نقل الغربية " فر قائدها هاربا تاركا السيارة، أثناء وقوف السيارة الأولى بعد نزلة كوبرى الألمان، يمين الطريق المشار إليه، اصطدمت بها السيارة الأخرى من الخلف، مما أدى لاندفاع السيارة الأولى، واصطدامها بالحاجز الخرسانى وانقلابها واشتعال النيران بها.

أسفر الحادث عن، وفاة 10 أشخاص وتفحم جثثهم، وإصابة 21 جميعهم من مستقلى السيارة الأولى بحروق بمختلف أنحاء الجسم من الدرجات الثلاث.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم محرم بك، باشراف اللواء شريف عبدالحميد مدير ادارة البحث الجنائي، من ضبط قائد السيارة الهارب سعيد عبد المحسن سعيد المغربي، 30 سنة، سائق، مقيم مدينة طنطا محافظة الغربية، وتم نقل جثث المتوفين لمشرحتي " الإسعاف ومستشفي راس التين" والمصابين لمستشفيات "الرئيسي الجامعي راس التين وجمال عبدالناصر والقباري العام" للعلاج، حدثت تلفيات بالسيارة والاتوبيس، وتم ازالة اثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.