الرقابة الإدارية تبدأ المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين رياضيا

الرقابة الإدارية تبدأ المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين رياضياالإثنين، 26 فبراير 2018 11:38 ص
المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين
دمياط - عبده عبد البارى
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بدأت هيئة الرقابة الإدارية بدمياط بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الصحة فى تنفيذ المشروع القومى لانتقاء الموهوبين رياضيا بمحافظة دمياط، وذلك بملاعب مركز شباب مدينة دمياط "الساحة الشعبية"، حيث بدأت الفعاليات اليوم باختيار المواهب من مدارس مراكز دمياط ودمياط الجديدة وكفر سعد وفارسكور ميت الخولى.
الرقابة الإدارية تبدأ المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين
الرقابة الإدارية تبدأ المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين
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