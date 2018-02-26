الرقابة الإدارية بقنا تضبط موظفا بتهمة تقاضى رشوة لتقنين أرض أملاك دولة







قنا - هند المغربى

تمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية فرع قنا، من ضبط موظف بإدارة أملاك الدولة بتهمة تقاضى رشوة من أحد المواطنين مقابل تقنين قطعة أرض بدون وجه حق.

كانت وردت معلومات إلى أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بقنا تفيد قيام موظف بمحاولة تقاضى رشوة من أحد المواطنين لتقنين قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة بدون وجه حق، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ويدعى "أحمد أ"، موظف بإدارة أملاك قنا، بتهمة تقاضيه رشوة من أحد المواطنين وصلت مبلغ 25 ألف جنيه مقابل تقنين قطعة أرض من أملاك الدولة بدون وجه حق، وتم ضبط المتهم وإعداد تقرير عن الواقعة وإحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات.