video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذكاء الاصطناعى يسيطر على المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة

الإثنين، 26 فبراير 2018 10:59 م
الذكاء الاصطناعى يسيطر على المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة





كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

رغم سيطرة تقنية الواقع الافتراضى على المؤتمر العالمى للهواتف المحمول Mobile World Congress خلال دورات انعقاده السنوات الماضية إلا أن دورة هذا العام والتى افتتحت أعمالها اليوم، تركز بشكل اكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعى، حيث طرحت بعض الشركات هواتف ذكية مثل نوكيا هواتف تتضمن تقنية الذكاء الاصطناعى حيث بات المصنعون يتنافسون على تصنيع هواتف تحاكى العقل البشرى، كما تم عرض ربوتات تحاكى البشر.

وكانت ال جى قد ذكرت أنها ستعزز من قدرات الذكاء الاصطناعي في نسخة محسنة من هاتفها LG V30 ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف MWC 2018، وذلك من خلال التكامل مع الكاميرا والمساعد الصوتى الذكي.

ولم تطرح الشركات الكبرى اى من نظارات الواقع الافتراضى المتطورة خلال خلال اليوم الاول من المؤتمر وايضا التقنيات القابلة للارتداء مثل الساعات و النظارات الذكية المتطورة بشكل لافت مثل الأعوام السابقه.

يعرف الذكاء الاصطناعى بأنه علم وهندسة صنع آلات والذكاء الذى تبديه الآلات والبرامج بما يحاكى القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع تبرمج فى الآلة، كما أنه يعنى بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكى.

وتتسابق كبرى شركات التكنولوجيا فى العالم فى تطوير الربوت الذكى لمختلف الاستخدامات أو تطوير تقنيات مذهلة تحاكى البشر، وتم عرض الكثير منها فى المعارض الدولية مثل جيتكس والمؤتمر العالمى للهواتف الذكية وغيرها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الاتصالات من برشلونة: التحول الرقمى المحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية

الملك فيليب يلتقى وزير الاتصالات المصرى خلال استقبال المشاركين بمعرض MWC

الواقع الافتراضى

الذكاء الاصطناعى

المؤتمر العالمى للهواتف

اخبار الاقتصاد

هواتف ذكية



لا تفوتك
دراسة لــ"اتصالات البرلمان" ترصد: 5 آلاف شائعة عن الانتخابات الرئاسية فى 60 يوما فقط.. أحمد بدوى: السيسى نال ما يقترب من ألف شائعة.. والغاز والبطاقات التموينية أهم القضايا.. والداخلية تضبط اثنين من مروجيها

دراسة لــ"اتصالات البرلمان" ترصد: 5 آلاف شائعة عن الانتخابات الرئاسية فى 60 يوما فقط.. أحمد بدوى: السيسى نال ما يقترب من ألف شائعة.. والغاز والبطاقات التموينية أهم القضايا.. والداخلية تضبط اثنين من مروجيها

أوامر ملكية جديدة فى السعودية .. تعيين الأمير فهد بن تركى قائدا للقوات المشتركة.. أحمد قطان وزيرا لشئون الدول الأفريقية..تركى بن بندر قائدا لقوات الدفاع الجوية..وفياض بن حامد الرويلى رئيسا لهيئة الأركان العامة

أوامر ملكية جديدة فى السعودية .. تعيين الأمير فهد بن تركى قائدا للقوات المشتركة.. أحمد قطان وزيرا لشئون الدول الأفريقية..تركى بن بندر قائدا لقوات الدفاع الجوية..وفياض بن حامد الرويلى رئيسا لهيئة الأركان العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة