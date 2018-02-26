الذكاء الاصطناعى يسيطر على المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة







كتبت: هبة السيد

رغم سيطرة تقنية الواقع الافتراضى على المؤتمر العالمى للهواتف المحمول Mobile World Congress خلال دورات انعقاده السنوات الماضية إلا أن دورة هذا العام والتى افتتحت أعمالها اليوم، تركز بشكل اكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعى، حيث طرحت بعض الشركات هواتف ذكية مثل نوكيا هواتف تتضمن تقنية الذكاء الاصطناعى حيث بات المصنعون يتنافسون على تصنيع هواتف تحاكى العقل البشرى، كما تم عرض ربوتات تحاكى البشر.

وكانت ال جى قد ذكرت أنها ستعزز من قدرات الذكاء الاصطناعي في نسخة محسنة من هاتفها LG V30 ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف MWC 2018، وذلك من خلال التكامل مع الكاميرا والمساعد الصوتى الذكي.

ولم تطرح الشركات الكبرى اى من نظارات الواقع الافتراضى المتطورة خلال خلال اليوم الاول من المؤتمر وايضا التقنيات القابلة للارتداء مثل الساعات و النظارات الذكية المتطورة بشكل لافت مثل الأعوام السابقه.

يعرف الذكاء الاصطناعى بأنه علم وهندسة صنع آلات والذكاء الذى تبديه الآلات والبرامج بما يحاكى القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع تبرمج فى الآلة، كما أنه يعنى بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكى.

وتتسابق كبرى شركات التكنولوجيا فى العالم فى تطوير الربوت الذكى لمختلف الاستخدامات أو تطوير تقنيات مذهلة تحاكى البشر، وتم عرض الكثير منها فى المعارض الدولية مثل جيتكس والمؤتمر العالمى للهواتف الذكية وغيرها.