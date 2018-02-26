الدفاع المدنى العراقى يخمد حريقا فى منطقة الشعلة

الدفاع المدنى العراقى يخمد حريقا فى منطقة الشعلةالإثنين، 26 فبراير 2018 07:40 ص
حريق أرشيفية
وكالات
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أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، بأن فرق الدفاع المدنى تمكنت من إخماد حريق الشعلة.
وقال المصدر فى حديث لـ السومرية نيوز، إن "ست فرق تابعة للدفاع المدنى تمكنت مساء الأحد من إخماد الحريق الذى اندلع فى محطة للوقود بمنطقة الشعلة شمالى بغداد".
وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "حاليا تجرى عملية التبريد"، مشيرا إلى أن "الادلة الجنائية باشرت بعملها لمعرفة ملابسات الحريق أن كان بفعل فاعل او حادث عرضي".
يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات العراقية تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما فى دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدنى غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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