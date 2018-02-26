video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة اليمنية تطالب بتهيئة المناخ المناسب لتحقيق السلام فى البلاد

الإثنين، 26 فبراير 2018 05:27 ص
الحكومة اليمنية تطالب بتهيئة المناخ المناسب لتحقيق السلام فى البلاد الرئيس اليمنى عبدر به منصور هادي





وكالات
إضافة تعليق

شددت الحكومة الشرعية على تهيئة المناخ المناسب لتحقيق السلام فى اليمن بما فى ذلك وقف التدخلات الإيرانية فى الشأن اليمنى ووقف تزويد ميليشيا الحوثى بالسلاح والخبراء.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك خلال لقاء لوكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية منصور بجاش فى الرياض مع السفير الروسى لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين.

وأكد بجاش، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ضرورة استمرار اللقاءات التشاورية بين الحكومتين اليمنية والروسية والتنسيق حول مختلف القضايا التى تهم البلدين.

من جهته أكد السفير الروسى دعم بلاده المستمر للحكومة الشرعية فى اليمن, مشيرًا إلى ضرورة التشاور والتنسيق المستمرين بين حكومتى البلدين وأهمية دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق التسوية السياسية فى اليمن وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دراسة حديثة: الدور الإماراتى فى اليمن يستهدف إنقاذ الإنسان من الفقر والجهل

الحكومة اليمنية

اليمن

اخبار اليمن

السلام



لا تفوتك
التموين:3675 محلا يشاركون فى أوكازيون الشتاء و1113 محضرا عن عروض وهمية

التموين:3675 محلا يشاركون فى أوكازيون الشتاء و1113 محضرا عن عروض وهمية

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض

فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض

ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"

ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"

العناية بالجسم تبدأ من السكراب.. وصفات طبيعية لبشرة صحية

العناية بالجسم تبدأ من السكراب.. وصفات طبيعية لبشرة صحية

فيديو.. أشهر 5 فرص مهدرة فى "الإيجيبشن ليج" بعد واقعة أجايى

فيديو.. أشهر 5 فرص مهدرة فى "الإيجيبشن ليج" بعد واقعة أجايى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة