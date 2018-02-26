الحكومة اليمنية تطالب بتهيئة المناخ المناسب لتحقيق السلام فى البلاد







وكالات

شددت الحكومة الشرعية على تهيئة المناخ المناسب لتحقيق السلام فى اليمن بما فى ذلك وقف التدخلات الإيرانية فى الشأن اليمنى ووقف تزويد ميليشيا الحوثى بالسلاح والخبراء.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك خلال لقاء لوكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية منصور بجاش فى الرياض مع السفير الروسى لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين.

وأكد بجاش، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ضرورة استمرار اللقاءات التشاورية بين الحكومتين اليمنية والروسية والتنسيق حول مختلف القضايا التى تهم البلدين.

من جهته أكد السفير الروسى دعم بلاده المستمر للحكومة الشرعية فى اليمن, مشيرًا إلى ضرورة التشاور والتنسيق المستمرين بين حكومتى البلدين وأهمية دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق التسوية السياسية فى اليمن وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.