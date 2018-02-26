الجيش الإسرائيلى يبدأ وضع قواعد لتجنيد المثليين فى سلاح الجو

الجيش الإسرائيلى يبدأ وضع قواعد لتجنيد المثليين فى سلاح الجوالإثنين، 26 فبراير 2018 12:12 م
سلاح الجو الإسرائيلى - صورة أرشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلى اتخذ خطوات جادة بهدف السماح للمثليين الحصول على كورسات للخدمة فى سلاح الجو الذى يعد من أقوى الأسلحة فى إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن قائد شعبة القوة البشرية فى الجيش الإسرائيلى، بدأ فى وضع آليات لالتحاق المثليين بسلاح الجو، حيث التقى بمجموعة من المثليين جنسيا لشرح لهم مدى أهمية الالتحاق بهذا السلاح.
وأضافت الصحيفة أنه قبل التحاق الجنود بأى سلاح فى الجيش يكشف عن ميوله الجنسية، والتى بناء عليها يتم تصنيف الجنود حسب سلاحه.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل من أكثر دول العالم استضافة للمثليين وتخصص لهم كل عام مهرجان خاص بالمثليين فى تل أبيب والقدس المحتلة.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض
ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة