الجيش الإسرائيلى يبدأ وضع قواعد لتجنيد المثليين فى سلاح الجو







كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلى اتخذ خطوات جادة بهدف السماح للمثليين الحصول على كورسات للخدمة فى سلاح الجو الذى يعد من أقوى الأسلحة فى إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن قائد شعبة القوة البشرية فى الجيش الإسرائيلى، بدأ فى وضع آليات لالتحاق المثليين بسلاح الجو، حيث التقى بمجموعة من المثليين جنسيا لشرح لهم مدى أهمية الالتحاق بهذا السلاح.

وأضافت الصحيفة أنه قبل التحاق الجنود بأى سلاح فى الجيش يكشف عن ميوله الجنسية، والتى بناء عليها يتم تصنيف الجنود حسب سلاحه.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل من أكثر دول العالم استضافة للمثليين وتخصص لهم كل عام مهرجان خاص بالمثليين فى تل أبيب والقدس المحتلة.