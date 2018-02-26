"الجنايات" تواصل اليوم محاكمة محصل كهرباء اختلس 25 ألف جنيه







كتب كريم صبحى

تواصل محكمة جنايات بولاق أبو العلا المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة محصل كهرباء فى اتهامه باختلاس 25 ألف جنيه من أموال شركته.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من مدير شركة جنوب القاهرة للكهرباء اتهم فيه "أكرم. ط" محصل كهرباء بإدارة كبار المشتركين، بالاستيلاء على 25 ألف جنيه قيمة فواتير استهلاك كهرباء إحدى الشركات ولم يوردها لجهة عمله.

وبالقبض على المتهم اعترف بجريمته وأثبتت تحقيقات النيابة تورطه فأحالته إلى محكمة الجنايات.