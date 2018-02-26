"التنمية الصناعية" تعلن توافر مصانع جاهزة لـ3 أنشطة فى مجمع السادات







كتب – إسلام سعيد

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن توافر مصانع مجهزة بالتراخيص فى 3 أنشطة اقتصادية مختلفة وهى "الغذائى والهندسى و الدوائى" وذلك بمجمع السادات بمحافظة المنوفية.

وقال مصدر بهيئة التنمية الصناعية، إن هناك وحدات صناعية متاحة حاليا للأنشطة الغذائية بمجمع السادات بمساحة 390 م2 بسعر 1.2 مليون جنيه للمصنع الواحد وتكون الوحدة كاملة التجهيز وبالتراخيص.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك وحدات صناعية للنشاط الهندسى والدوائى والغذائى وبمساحة 700م2 بسعر 1.96 مليون جنيه للوحدة، مشيرا إلى أن الهيئة تتيح التمويل البنكى للوحدات من خلال بروتوكولات موقعة مع عدة بنوك مصرية.

وأفاد المصدر، أنه بدءًا من منتصف مارس المقبل سيتم منح تراخيص المنشآت الصناعية والسجل الصناعى إلكترونيا عبر فروع الهيئة المختلفة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه تجرى عملية هيكلة الهيئة من عدة نواحى والتى أوشكت على الانتهاء، على أن يكون شهر مايو المقبل أخر مرحلة فى عمليات الهيكلة.

يشار إلى أن شركة "osc" الذراع اليمنى لشركة أوريكال العالمية فازت خلال شهر سبتمبر 2017 بمناقصة ميكنة هيئة التنمية الصناعية، والتى تم طرحها بعد إقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية.

وبدأت الشركة الجديدة عملها فى هيكلة الهيئة مطلع شهر أكتوبر 2017 على ثلاثة مراحل وهى ميكنة منح تراخيص الأراضى، وميكنة رخص البناء وميكنة عملية منح رخص التشغيل والسجل الصناعى وفق مصادر فى هيئة التنمية الصناعية.

وأفاد المصدر، أنه يجرى تصميم تطبيق جديد على الموبايل "أبليكشن" خاص بالخدمات التى ستقدمها هيئة التنمية الصناعية، يحتوى كل الخدمات الصناعية المقدمة لدى الهيئة، إلى جانب خدمة عملاء للرد على استفسارات المستثمرين وهى خدمة متطورة جدا ستسهل على المستثمر الحصول على أى معلومة يريدها من داخل منزله وبدأت العمل فعليا.