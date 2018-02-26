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التحرى عن الضحايا السابقين للص سقط بـ20 هاتف محمول بالزاوية الحمراء

الإثنين، 26 فبراير 2018 03:00 ص
التحرى عن الضحايا السابقين للص سقط بـ20 هاتف محمول بالزاوية الحمراء هواتف محمول





كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية برئاسة المستشار حسام فهيم، رجال المباحث بالتحرى عن النشاط الإجرامى لعاطل تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة، والذى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكان رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أثناء تفقد الأوضاع بشارع أحمد قطب، ألقوا القبض على "محمد.م.ع" 19 سنة، عاطل، مطلوب حبسه سنة بتهمة السرقة وبحوزته حقيبة بها 20 هاتف محمول ماركات مختلفة "مجهولة المصدر".

وبمناقشة المتهم عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من محل بيع هواتف محمولة بالمنطقة، بأسلوب "كسر القفل" باستخدام أجنة حديدية تخلص منها بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء صاحب المحل "محمد.ف.ح" 27 سنة، تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق و وقررت ما سبق.


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