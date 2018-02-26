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التجمع الفلسطينى المستقل يبحث مع رئيس الوفد المصرى سُبل دفع عجلة المصالحة

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:47 م
التجمع الفلسطينى المستقل يبحث مع رئيس الوفد المصرى سُبل دفع عجلة المصالحة جانب من اللقاء





كتب أحمد جمعة
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بحث رئيس التجمع الفلسطينى المستقل، والخبير فى القانون الدولي، د. عبدالكريم شبير، مع الوفد الأمنى المصرى برئاسة اللواء، سامح نبيل، فى غزة، سبل دفع عجلة المصالحة الفلسطينية.

 

وكشف شبير أن اللقاء شمل بحث اهم اجراءات المصالحة، وعدد من القضايا الراهنة، ودعم ورعاية وإصرار مصر على إنهاء الإنقسام، واتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية.

 

وأشار إلى أنه تم مناقشة اهم إجراءات المصالحة مع رئيس الوفد الأمنى المصرى سعادة اللواء سامح نبيل، وآخر التطورات واللقاءات التى عقدها فى غزة، مع قادة حماس ووزراء حكومة التوافق الوطني.

 

وأوضح أنه حصل على تطمينات من اللواء نبيل تؤكد أن المصالحة تسير بخطى ثابتة، وهناك نية حقيقية من جميع الأطراف بالعمل الجاد لإنهاء الانقسام .

 

وأكد د. شبير على أنه قدَّم مجموعة أفكار حول دفع عجلة المصالحة، وحل قضية موظفى غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار، عمل اللجنة الإدارية والفنية والقانونية، التى شكلت وفق اتفاق القاهرة لعام 2011 الموقع بين الحركتين برعاية مصرية.

 

وقدَّم، شبير شكره العميق لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا على الجهود التى تقوم به من أجل انهاء الانقسام واتمام المصالحة الفلسطينية، إضافة إلى تبنيها واحتضانها للقضية الفلسطينية، وتشكيل صمام الأمان لها والدفاع عنها فى كل المحافل الإقليمية والدولية.

 


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