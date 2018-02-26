البورصة تربح 2.6 مليار جنيه بختام جلستها وسط تباين المؤشرات







كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط تباين للمؤشرات، خاصة مع انخفاض المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30"، فى الوقت الذى ربح فيه رأس المال السوقى للبورصة 2.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 891.928 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15454 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 15076 نقطة، كذلك انخفض مؤشر النيل بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 512 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس Es بنسبة 0.66%، ليغلق عند مستوى 2517 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 2710 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 860 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2084 نقطة.

وارتفعت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 61 شركة، ولم تتغير 35 شركة.