البريد: استخدام ATM الهيئة بموسم الحج.. وسداد الخدمات الحكومية عبر المحمول قريبا







كتبت: هبة السيد

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة انتهت من المرحلة الأولى من خطة تطوير المكاتب على مستوى الجمهورية وبدأت فى المرحلة الثانية منذ العام الماضى حيث تعمل على تطوير 880 مكتب جديد من الفئة "ب".

وأضاف الصغير فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الهيئة تفتتح العديد من المكاتب أسبوعيا ولم تعد تقدم حصر من سرعة عمليات التطوير بالمكاتب، حيث تم افتتاح 4 فروع جديدة فى الأقصر مؤخرا، إلا أنه أكد أن الهيئة لا يمكنها إغلاق أكثر من مكتب فى منطقة واحدة بسبب عمليات التطوير حتى لا يؤثر ذلك على خدمات المواطنين لذا يتم التطوير فى جميع المراحل بالتدريج.

وقال الصغير بشأن تكلفة تطوير مكاتب الهيئة، إنه لا يعتبرها مصاريف ولكنه استثمار..فخطط التطوير دفعت العديد من الوزارات للتسابق من أجل تقديم خدماتهم عبر هيئة البريد التى اصبحت منصة للخدمات الحكومية و بالتالى زيادة عوائد الهيئة من تلك الخدمات حيث يقدم البريد خدمات حكومية وبريدية ومالية للمواطنين وهو الأكثر انتشارا على مستوى الجمهورية و الأقرب للمواطنين.

من جهة أخرى كشف الصغير عن إطلاق خدمة تتيح لكل مواطن امتلاك بطاقات للصرف الآلى ATM، ليس لها حد أدنى للشحن و قد تبدأ بنحو 10 جنيهات او أى مبلغ يريده المستخدم، تمكنه من الشراء والدفع الاليكترونى داخل وخارج مصر وأيضا فى موسم الحج، وفى أى مكينة ATM تابعة لأى بنك وذلك فى إطار خطة الدولة وإستراتيجيتها للتحول للشمول المالى.

وقال الصغير إن المواطن يمكنه الحصول على البطاقة مسبقة الدفع من أى مكتب بريد، مقابل رسوم تصل الى 25 جنيه وببطاقة الرقم القومى فقط، وتستغرق الخدمة من دقيقة إلى دقيقتين، وذلك بفضل خطط تطوير المكاتب اليكترونيا.

وتمتلك الهيئة القومية للبريد نحو 400 ألف فرع على مستوى الجمهورية، ولديها 24 مليون عميل بصندوق توفير البريد.

وقال عصام الصغير، إن سداد فواتير الكهرباء عبر مكاتب البريد يهدف لفتح قنوات أخرى أمام المواطن لسداد الفواتير وشحن العدادات وغيرها عبر 4 آلاف مكتب للهيئة فى أنحاء مصر.

وأضاف "الصغير"، أن البريد أصبح منصة للخدمات الحكومية لتكون الهيئة المركز الوحيد أمام المواطن لسداد الفواتير والحصول على الخدمات الخاصة به، سواء التليفونات أو الكهرباء وغيرهما، فضلا عن الخدمات الأخرى لصرف المعاشات والتحويلات والمنتجات المالية مقابل رسوم بسيطة، وذلك بسهولة ويُسر عبر مراكز متطورة تكنولوجيا، إذ لا تستغرق الخدمة أكثر من دقيقة إلى دقيقتين.

وأشار رئيس هيئة البريد، إلى أن غالبية المكاتب الرئيسية تفتح أبوابها حتى 8 مساء، ومكاتب الفئة "ب" تفتح أبوابها حتى 6 مساء، كاشفا عن أن الهيئة ستتيح قريبا خدمة سداد فواتير الكهرباء عبر المحافظ الإلكترونية لخدمة تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة، التى تتيحها عبر تطبيقها الإلكترونى الذى أطلقته فى ديسمبر الماضى.

وحول خفض قرار البنك المركزى بخفض اسعار الفائدة بنحو 1% وتأثيرات ذلك على البريد، قال الصغير إن سعر الفائدة على الادخار فى الهيئة يصل إلى نحو 10.25%، كما أن الودائع ارتفعت ولم تنخفض، حيث وصل حجم مدخرات عملاء البريد إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه، 130 مليار جنيه منها فى بنك الاستثمار القومى والباقى أصول خزانة واستثمارات أخرى.

وأضاف الصغير فى مقابلة خاصة مع اليوم السابع، أنه لم يكن هناك تأثيرات بشأن ارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة فى البنوك خلال الفترة الماضية على الودائع فى البريد.

وقرر البنك المركزى فى 15 من فبراير خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.

من جهة أخرى رفض الصغير التعليق بشأن قرار شركة اتصالات مصر زيادة رأسمالها المدفوع بنحو 4.5 مليار جنيه وموقف الهيئة من النسبة النهائية من هذا الاكتتاب، حيث تمتلك الهيئة لحصة تصل إلى 20% من اتصالات مصر، واكتفى بالقول:"الإعلان عن نسب النهائية للمستثمرين عقب إتمام الإجراءات".

وكانت شركات اتصالات مصر، قد أعلنت زيادة رأس مالها المدفوع بـ4.5 مليار جنيه، ليصبح إجمالى رأس مال الشركة المدفوع فى مصر 19 مليارا و432 مليون جنيه، بنسبة زيادة 23.16%.