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الاحتلال الإسرائيلى يطلق سراح شقيق عهد التميمى

الإثنين، 26 فبراير 2018 09:30 م
الاحتلال الإسرائيلى يطلق سراح شقيق عهد التميمى عهد التميمى





رام الله (أ ف ب)
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أفرج الجيش الإسرائيلى مساء الاثنين، عن أحد أقارب الفتاة عهد التميمى المسجونة بعد أن اعتقله مع 8 فلسطينيين أخرين فى قرية النبى صالح فى الضفة الغربية فى وقت متاخر الأحد.

وقال شهود عيان إن الجيش اعتقل 9 أشخاص على الأقل من القرية الفلسطينية، بينهم 4 من القاصرين.

وبين المعتقلين، الفتى محمد التميمى (15 عاما) وهو قريب الفتاة عهد (17 عاما) التى أعتقلت فى ديسمبر الماضى إثر انتشار فيديو يظهرها وهى تضرب جنديين إسرائيليين خارج منزلها فى القرية.

وكان محمد أصيب برصاصة مطاطية فى رأسه يوم اعتقال عهد، ما تسبب باضرار دائمة فى جمجمته، بحسب العائلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلى فى وقت لاحق استجواب محمد التميمى قبل الإفراج عنه دون تحديد مصير الموقوفين الأخرين.

وتحولت عهد التميمى إلى أيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ كانت طفلة فى المواجهات ضد القوات الإسرائيلية، وفى حال إدانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن سنوات عدة. 


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