الاحتلال الإسرائيلى يحجز على حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس بالبنوك

الاحتلال الإسرائيلى يحجز على حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس بالبنوكالإثنين، 26 فبراير 2018 09:43 م
جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى حق دولة فلسطين
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها نقلاً عن مراسلتها أن الاحتلال الإسرائيلى حجزعلى الحسابات البنكية لبطريركية الروم الأرثوذكس فى القدس.
ويأتى هذا الإجراء لإجبارها على دفع ضرائب البلدية.
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