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الاحتلال الإسرائيلى يحجز على حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس بالبنوك

الإثنين، 26 فبراير 2018 09:43 م
الاحتلال الإسرائيلى يحجز على حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس بالبنوك جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى حق دولة فلسطين





كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها نقلاً عن مراسلتها أن  الاحتلال الإسرائيلى حجزعلى الحسابات البنكية لبطريركية الروم الأرثوذكس فى القدس.

ويأتى هذا الإجراء لإجبارها على دفع ضرائب البلدية.

 
 

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