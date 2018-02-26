الاحتلال الإسرائيلى يحجز على حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس بالبنوك







كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها نقلاً عن مراسلتها أن الاحتلال الإسرائيلى حجزعلى الحسابات البنكية لبطريركية الروم الأرثوذكس فى القدس.

ويأتى هذا الإجراء لإجبارها على دفع ضرائب البلدية.