video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يحذر من حدوث شلل فى إيطاليا عقب الانتخابات العامة المقبلة

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:44 ص
الاتحاد الأوروبى يحذر من حدوث شلل فى إيطاليا عقب الانتخابات العامة المقبلة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر





(أ ف ب)
إضافة تعليق

يخشى الاتحاد الأوروبى مخاطر حدوث شلل فى إيطاليا بعد الانتخابات العامة المرتقبة فى 4 مارس، معولًا على اتفاق لتشكيل ائتلاف كبير بين العائلات السياسية المؤيدة لأوروبا يجنب هذا البلد "أسوأ سيناريو".

ولخص رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الرأى السائد، قائلا "أود أن يكون بوسع إيطاليا بعد 4 مارس أن تمتلك حكومة تحكم بالاستناد إلى دعم برلمانى"، فيما رفض شركاء إيطاليا الأوروبيون الإدلاء بأى تعليق خلال قمتهم غير الرسمية، الجمعة، فى بروكسل، غير أن بعضكم يعملون فى الكواليس للدفع فى اتجاه تحالف بين سيلفيو برلوسكونى رئيس حزب "فورزا إيطاليا" اليمينى، وماتيو رنزى الأمين العام للحزب الديمقراطى (وسط يسار)، إذا لم يتمكن أى منهما من إحراز غالبية، على ما أفادت عدة مصادر أوروبية وكالة فرانس برس.

وتباحث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مرارا مع ماتيو رنزى، الذى دعم حملته للانتخابات الرئاسية واقتبس شعاره "إلى الأمام"، وبذلك يتبنى الأوروبيون السياسة ذاتها التى اعتمدوها حيال رئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى مارتن شولتز الذى حضوه على الدخول فى مفاوضات مع المستشارة أنجيلا ميركل لتشكيل حكومة ائتلافية.

أما سيلفيو برلوسكونى، فيتولى المساعى معه الأعضاء الأكثر نفوذا من عائلته السياسية الأوروبية "الحزب الشعبى الأوروبى" (وسط يمين) الذى ينتمى إليه "فورزا إيطاليا"، على ما أوضحت المصادر لفرانس برس، فيما يزداد التأييد لتحالف بين "فورزا إيطاليا" وأحزاب من اليمين المتطرف (الرابطة وفراتيلى ديتاليا) مع اقتراب موعد الانتخابات فى الرابع من مارس، غير أن النتيجة لا تزال غير محسومة وقد تؤدى العملية إلى برلمان بدون غالبية ثابتة.

وتعتمد الانتخابات الإيطالية مزيجا معقدا من النسبية والغالبية وتسمح بالحصول على غالبية المقاعد بمجرد 40 أو 45% من الأصوات، فيما تشير آخر استطلاعات للرأى إلى فوز الائتلاف بين اليمين واليمين المتطرف بـ37 إلى 38% من نوايا الأصوات، من بينها 17 إلى 18% لفورزا إيطاليا وحده. أما الحزب الديمقراطى، فتنسب إليه 22% من نوايا الأصوات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس المفوضية الأوروبية يبدى القلق بشأن نتائج محتملة للانتخابات الإيطالية

استطلاعات الرأى تكشف: لا فائز فى الانتخابات الإيطالية

على طريقة ترامب.. زعيم حزب يمينى إيطالى: "الإيطاليون أولا".. ماتيو سالفينى يعد الناخبين بوضع حد للمهاجرين وإصلاح الاقصاد.. إيطاليا تشهد احتجاجات ضد الفاشية.. واستمرار تصدر ائتلاف بيرلسكونى استطلاعات الرأى

س وج.. ما هى تفاصيل مشكلة الهجرة فى إيطاليا؟

اخبار عالمية

الانتخابات الايطالية

الاتحاد الاوروبى

اخبار العالم

اخبار ايطاليا

رئيس الوزراء الايطالى



لا تفوتك
التموين:3675 محلا يشاركون فى أوكازيون الشتاء و1113 محضرا عن عروض وهمية

التموين:3675 محلا يشاركون فى أوكازيون الشتاء و1113 محضرا عن عروض وهمية

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض

فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض

ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"

ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"

العناية بالجسم تبدأ من السكراب.. وصفات طبيعية لبشرة صحية

العناية بالجسم تبدأ من السكراب.. وصفات طبيعية لبشرة صحية

فيديو.. أشهر 5 فرص مهدرة فى "الإيجيبشن ليج" بعد واقعة أجايى

فيديو.. أشهر 5 فرص مهدرة فى "الإيجيبشن ليج" بعد واقعة أجايى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة