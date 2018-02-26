"الإسكان": القرعة اليدوية على المتقدمين لحجز 47 ألف قطعة أرض أول مارس







كتب أحمد حسن

أكد المهندس طارق السباعى ، نائب وزير الإسكان للقطاع العقارى والتجارى ، انه تقرر اجراء القرعة اليدوية التكميلية والتى تضمنت 47 ألف قطعة أرض اعتبارا من بداية مارس المقبل.

وكانت القرعة التكميلية قد تضمنت نحوً 47230 قطعة أرض سكنية (إسكان اجتماعى – متميز – أكثر تميزاً) كمرحلة تكميلية ، وذلك للحاجزين بالمرحلة الأولى والتى تم خلالها طرح 24024 قطعة أرض سكنية، ولم يحالفهم التوفيق فى الحصول على قطعة الأرض عن طريق القرعة العلنية التى تم إجراؤها فى الفترة من 22-10-2017 وحتى 25-11-2017، ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، طرح هذا العدد الكبير من الأراضى فى المرحلة التكميلية، يأتى نظراً للإقبال الشديد من المتقدمين للحجز على الـ24024 قطعة أرض التي تم طرحها بالمرحلة الأولى، مؤكداً أن الوزارة تحارب المتاجرة بالأراضى بوفرة الأراضى المطروحة، وخطة الطرح مستمرة، لتوفير أكبر عدد من الأراضى كاملة المرافق، فى مختلف المدن الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية، ولتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضى، وللإسراع بتنمية المدن الجديدة، وتوفير فرص عمل من هذه المشروعات التى تتم بالأراضى.