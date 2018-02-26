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الإحصاء: 300 مليار جنيه مصروفات للدولة فى 4 أشهر.. والأجور تلتهم "الربع"

الإثنين، 26 فبراير 2018 09:00 ص
الإحصاء: 300 مليار جنيه مصروفات للدولة فى 4 أشهر.. والأجور تلتهم "الربع" 77 مليار جنيه أجور خلال 4 أشهر- أرشيفية





كتبت- هبة حسام
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بإجمالى بلغت قيمته 300.6 مليار جنيه، أنفقت الدولة مصروفات على عدة أوجه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالى "الفترة من يوليو – أكتوبر 2017/ 2018"، وجاءت أكثر هذه الأوجه من حيث ارتفاع المصروفات بها "الفوائد"، حيث بلغت مصروفات الدولة على هذا البند 110.5 مليار جنيه بنسبة 36.8% من إجمالى مصروفات الدولة خلال الفترة المذكورة.

تلاها بند الأجور والذى استحوذ على نسبة 25.5% من إجمالى مصروفات الدولة خلال أول 4 أشهر من العام المالى الحالى، بقيمة 76.7 مليار جنيه، ومثلت هذه القيمة ارتفاعاً، مقارنة بمصروفات بند الأجور خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى 2016/ 2017، والتى بلغت 70.5 مليار جنيه بنسبة 29.9% من إجمالى مصروفات الدولة فى تلك الفترة.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال فبراير الجارى حول حجم مصروفات الدول لأول 4 أشهر من العام المالى الحالى، استحوذ بند "المشتريات" على 3.4% من إجمالى مصروفات الدولة خلال الفترة المذكورة "يوليو – أكتوبر 2017/ 2018"، بقيمة 10.2 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة المصروفات على بند "الدعم والمنح والمزايا" 53.8 مليار جنيه بنسبة 17.9%.

ومن ضمن الأوجه التى استحوذت على نسبة من مصروفات الدولة خلال الفترة من يوليو - أكتوبر 2017/ 2018، بند الاستثمارات "شراء أصول غير مالية"، والتى بلغت قيمة مصروفاته 21.9 مليار جنيه، بنسبة 7.3%، وتحت بند "مصروفات أخرى" أنفقت الدولة 27.5 مليار جنيه بنسبة 9.1% من إجمالى مصروفاتها خلال الفترة المشار إليها من العام المالى الجارى.

وتوضح الرسوم البيانية التالية هيكل مصروفات الدولة خلال الفترة من يوليو – أكتوبر للعام المالى الحالى 2017/ 2018، ومقارنته بذات الفترة من العام المالى الماضى 2016/ 2017.

 

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صادر عن جهاز الإحصاء

 


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