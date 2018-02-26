الأكاديمية العربية تعقد اليوم ورشة لمناقشة إجراء تكتل بحرى عربى

الأكاديمية العربية تعقد اليوم ورشة لمناقشة إجراء تكتل بحرى عربىالإثنين، 26 فبراير 2018 03:00 ص
الأكاديمية العربية
كتب رضا حبيشى
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تعقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الإثنين ورشة عمل تحت عنوان "ورشة عمل التكتل البحرى العربى"، حيث تستمر اليوم وغدا بمقرها الرئيسى فى ابى قير بالإسكندرية.
ويشارك فى ورشة العمل الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية والسفير محمد محمد ربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية.
وتناقش ورشة عمل التكتل البحرى العربى مفهوم التكتلات البحرية ورؤية الاتحادات العربية بشأنها وشرح للوضع الحالى للتجارة العربية والوضع البحرى بين الدول، كما تناقش ورشة العمل الرؤية الاقتصادية لتشكيل تكتل بحرى عربى وعرض نماذج لتكتلات بحرية فى دول عربية الى جانب عرض نماذج لتكتلات بحرية أجنبية.
ويتضمن اليوم الثانى لورشة العمل مائدة مستديرة تناقش المخطط العام للتكتل البحرى المقترح وآلية عمل التكتل البحرى الأشكال المختلفة للتبعية الفنية والإدارية للتكتلات البحرية معوقات التنفيذ قبل عرض النتائج والتوصيات .
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