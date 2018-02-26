video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 08:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأكاديمية العربية تعقد اليوم ورشة لمناقشة إجراء تكتل بحرى عربى

الإثنين، 26 فبراير 2018 03:00 ص
الأكاديمية العربية تعقد اليوم ورشة لمناقشة إجراء تكتل بحرى عربى الأكاديمية العربية





كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

تعقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الإثنين ورشة عمل تحت عنوان "ورشة عمل التكتل البحرى العربى"، حيث تستمر اليوم وغدا بمقرها الرئيسى فى ابى قير بالإسكندرية.
 
ويشارك فى ورشة العمل  الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية والسفير محمد محمد ربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية وأحمد الوكيل  رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية.
 
وتناقش ورشة عمل التكتل البحرى العربى مفهوم التكتلات البحرية ورؤية الاتحادات ‏العربية بشأنها وشرح للوضع الحالى للتجارة العربية والوضع البحرى بين الدول، كما تناقش ورشة العمل الرؤية الاقتصادية لتشكيل تكتل بحرى عربى وعرض نماذج لتكتلات بحرية فى ‏دول عربية الى جانب عرض نماذج لتكتلات بحرية أجنبية.‏
 
ويتضمن اليوم الثانى لورشة العمل مائدة مستديرة تناقش المخطط العام للتكتل البحرى ‏المقترح وآلية عمل التكتل البحرى الأشكال المختلفة للتبعية الفنية والإدارية للتكتلات البحرية معوقات ‏التنفيذ قبل عرض النتائج والتوصيات .‏
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل: "بدون مشاركة القطاع الخاص فى تطوير السكة الحديد نبقى بنهزر"

الاكاديمية العربية للنقل البحرى

ورشة لمناقشة إجراء تكتل بحرى عربى

اخبار اليوم



لا تفوتك
السيسي: عمق مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب 27 مترا تحت الأرض

السيسي: عمق مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب 27 مترا تحت الأرض

فيديو.. رئيس أركان القوات المسلحة يوضح تفاصيل المرحلة الثانية من عملية سيناء 2018

فيديو.. رئيس أركان القوات المسلحة يوضح تفاصيل المرحلة الثانية من عملية سيناء 2018

دعاية انتخابات الرئاسة عبر 62 عاما.. ناصر اعتمد على شعبيته ومقاومة الاستعمار.. والسادات أول من رفع شعار "واحد مننا".. مبارك خلع "البدلة" 2005 وأيمن نور فتح القميص.. ومرسى اختار "الأحمر الدموى" خلفية لدعايته

دعاية انتخابات الرئاسة عبر 62 عاما.. ناصر اعتمد على شعبيته ومقاومة الاستعمار.. والسادات أول من رفع شعار "واحد مننا".. مبارك خلع "البدلة" 2005 وأيمن نور فتح القميص.. ومرسى اختار "الأحمر الدموى" خلفية لدعايته

هل يشهد مؤتمر "الأوقاف" 28 تعريفا متفق عليه للإرهاب؟.. مختار جمعة: أصبح صناعة وتجارة.. وزير باكستانى: معارضة الدين والتهكم عليه تولد التطرف.. مفتى القدس:الفراغ الفكرى وغياب الحوار المفتوح أبرز الأسباب

هل يشهد مؤتمر "الأوقاف" 28 تعريفا متفق عليه للإرهاب؟.. مختار جمعة: أصبح صناعة وتجارة.. وزير باكستانى: معارضة الدين والتهكم عليه تولد التطرف.. مفتى القدس:الفراغ الفكرى وغياب الحوار المفتوح أبرز الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة