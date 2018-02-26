الأزهر يدين خطف "بوكو حرام" للفتيات.. ويؤكد: انتهاك صارخ لتعاليم الإسلام







كتب لؤى على

تابع الأزهر الشريف التقارير التى تناقلتها وسائل الإعلام، فى الأيام الماضية، بشأن إقدام جماعة "بوكو حرام" الإرهابية على اختطاف عدد من الطالبات من إحدى المدارس، فى مدينة دابشي بشمال شرق نيجيريا، وهو ما أكدته السلطات الرسمية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن عدد المختطفات بلغ 110 فتيات.

وشدد الأزهر على إدانته لمثل هذه الأعمال الإجرامية، التى تعد من الإفساد فى الأرض، لما فيها من انتهاك للحرمات وترويع للآمنين وبث للفوضى والذعر، فضلا عما تمثله من تشويه للإسلام وشريعته السمحة، التى هى براء من تلك الجرائم الوحشية.

وطالب الأزهر المجتمع الدولى بدعم الحكومة النيجيرية فى مواجهة تلك الجماعات الإجرامية ومن يقفون خلفها، حتى تتمكن من تحرير المختطفات والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، داعيا الله أن يرد الفتيات المخطتفات سالماتٍ عزيزات لعائلتهن.