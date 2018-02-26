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استمرار إغلاق كنيسة القيامة فى القدس لليوم الثانى على التوالى

الإثنين، 26 فبراير 2018 10:45 ص
استمرار إغلاق كنيسة القيامة فى القدس لليوم الثانى على التوالى كنيسة القيامة بالقدس





(أ ف ب)
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 بقيت كنيسة القيامة فى القدس القديمة الاثنين مغلقة لليوم الثانى على التوالى إحتجاجا على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية، كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وقال مسؤولون مسيحيون أن مدة إغلاق كنيسة القيامة التى شيدت فى موقع دفن المسيح لا تزال غير معروفة ومعلقة فى إنتظار قرار رؤساء كنائس القدس.

وتعتبر كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بانها شيدت فى موقع دفن المسيح ثم قيامته، كما أنها وجهة رئيسية للحجاج.

وكتب المسؤولون المسيحيون الأحد فى بيان "كاجراء احتجاجى، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة باغلاق كنيسة القيامة". وإعتبروا أن الإجراءات الاسرائيلية الاخيرة تبدو "محاولة لاضعاف الوجود المسيحى" فى القدس.

ويبدى قادة المسيحيين غضبهم ازاء محاولات السلطات الإسرائيلية فى القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التى تعتبرها تجارية، مؤكدة أن الاعفاءات لا تنطبق سوى على أماكن العبادة او التعليم الدينى.

كما يعتبر المسيحيون أن التشريع الذى تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة، وقرار إغلاق أبواب الكنيسة أمر نادر للغاية.

والعام 1990، تم إغلاق المواقع المسيحية بما فيها كنيسة القيامة احتجاجا على استيلاء مستوطنين إسرائيليين على منطقة قريبة من الكنيسة، فى الشطر الذى تحتله إسرائيل من المدينة المقدسة.

وأغلقت المواقع المسيحية مرة أخرى العام 1999 احتجاجا على خطة لبناء مسجد قرب كنيسة البشارة فى مدينة الناصرة (فى إسرائيل)، التى شيدت فى الموقع الذى بشر فيه الملاك جبرائيل بحسب الإنجيل مريم العذراء بأنها ستلد السيد المسيح.

 

 


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