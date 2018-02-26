استطلاع: برنامج بوتين الانتخابى يحوز إعجاب الناخبين







موسكو(أ ش أ)

أظهر استطلاع للرأى أعده المركز الروسى لدراسة الآراء الاجتماعية، أن برنامج الرئيس فلاديمير بوتين الانتخابى، حاز على إعجاب أغلب المواطنين الذين شاهدوا الدعايات الانتخابية.

وأوضح المركز - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) الاثنين، أن أقل من نصف الذين شاركوا فى الاستطلاع شاهدوا الدعاية الانتخابية، وأن الجزء الأكبر منهم شاهد دعاية رئيس الحزب الليبرالى الروسى فلاديمير فولفوفيتش جيرينوفسكى، و42% شاهدوا الدعاية الانتخابية لبوتين.

وأكد المركز أن 42% من المواطنين الروس فى مختلف أنحاء البلاد شاهدوا حملة بوتين الانتخابية، وأن 33% من نسبة المشاهدين قيموا دعايته الانتخابية بالإيجابية.