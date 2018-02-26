إيفانكا ترامب: توجيه السؤال عن علاقات والدى بالنساء "فى غير محله"







واشنطن (أ ف ب)

أكدت إيفانكا ترامب أنها تغضب من السؤال عن علاقاته بالنساء، حيث رأت أن سؤال صحفى من قناة "إن بى سى" عن رأيها فى الاتهامات التى وجهتها نساء لدونالد ترامب "فى غير محله".

واتهمت حوالى 12 امرأة ترامب بالتحرش جنسيا بهن قبل وصوله إلى البيت الأبيض. وأكد ترامب مرارا أنها "أخبار ملفقة".

وسألها الصحفى فى حديث نشر الاثنين "هل تصدقين النساء اللواتى يتهمن والدك؟".

وأجابت "اعتقد أن توجيه سؤال إلى ابنة عما إذا كانت تصدق النساء اللواتى يتهمن والدها (بالتحرش) مع أنه أكد بوضوح أن هذه الاتهامات غير صحيحة، فى غير محله".

وأضافت "لا أعتقد أنه سؤال يمكن أن توجهه إلى فتيات أخريات".

وتابعت "أصدق والدى وأعرفه، إننى ابنته واعتقد أنه يحق لى أن أصدق والدى".

من ناحية أخرى، أعربت إيفانكا ترامب عن تأييدها لاقتراح والدها بتسليح المعلمين في أعقاب المذبحة التي وقعت في مدرسة ثانوية في فلوريدا، قائلة إنها "فكرة ليست سيئة".



وقالت في حوار مع شبكة (إن.بي.سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أوردته على موقعها الإلكترونى، إنها -أي الفكرة- "تستحق النقاش"، لكنها اعترفت بأنها لا تعرف ما إذا كانت ستجعل الطلاب أكثر أمانا أم لا.



وأضافت ترامب " يجب على من سيحمل السلاح في مدارسنا أن يكون على مستوى عال بشكل لا يصدق .. وأعتقد أن وجود معلم مسلح، يهتم بطلابه بشكل كبير وفي نفس الوقت قادر ومؤهل لحمل السلاح ليست فكرة سيئة، بل هي فكرة لا بد من مناقشتها".. مضيفة "لكني أعتقد أنه لا يوجد حل واحد لتهيئة الأمن".