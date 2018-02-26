إلقاء قنبلة يدوية على قسم شرطة بالعاصمة اليونانية أثينا







أثينا (أ ش أ)

أعلنت الشرطة اليونانية ، اليوم الاثنين ، إصابة شخص جراء إلقاء قنبلة يدوية على قسم شرطة بالعاصمة أثينا.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - أن إصابات طفيفة لحقت بسائق سيارة أجرة جراء الانفجار الذى وقع قبل فجر اليوم، بالإضافة إلى تضرر عدد من السيارات وكشك أمنى خارج قسم الشرطة.

وأضافت الشبكة أن مسلحين يطلقون على أنفسهم اسم (الفوضويون) أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم فى منشور على موقع إلكترونى يسارى متشدد.