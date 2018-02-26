إقلاع رحلة الخطوط البريطانية بعد تأخرها 3 ساعات لإصلاح عطل فنى بلوحة التحكم







كتب محمد طنطاوى

أقلعت من مطار القاهرة الدولي طائرة الخطوط الجوية البريطانية رقم 154 المتجهة الى لندن بعد تأخرها لنحو 3 ساعات بعد تعرضها لعطل فنى في إحدى لوحات التحكم ما حال دون اقلاعها من المطار إعمالا لقواعد الامن والسلامة.

وكان برج المراقبة قد تلقي اشارة من قائد الطائرة باكتشافه عطل فنى في احدى اللوحات بعد الاذن له بالاقلاع، وطلب بضرورة العودة مرة أخرى ليتم السماح له بابلاغ الجهات المعنية حيث تم انزال الركاب واستضافتهم باحدى صالات الترانزيت بينما قامت الاطقم الفنية بالعمل على اصلاح العطل واقلعت الطائرة بعد تأخرها ل 3 ساعات.