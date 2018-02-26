إقالة وزيرة شئون العمل فى اليونان لتقاضيها 1000 يورو شهريا بدل سكن







أثينا (أ ف ب)

أقيلت وزيرة الدولة لشئون العمل فى اليونان الاثنين، بعدما تبين أنها تتلقى بدل سكن 1000 يورو شهريا منذ نحو سنتين، مع أنها ميسورة الحال.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس اليسارى الراديكإلى أن الأخير "قبل استقالة" الوزيرة رانيا انتونوبولوس بعد ساعات فقط على إعلانها استعدادها لرد 23 الف يورو تلقتها كبدل سكن خلال العامين الماضيين، واكتفى المكتب بتوجيه "شكر" إلى الوزيرة على عملها فى الوزارة.

وعملت أنتونوبولوس باحثة فى الولايات المتحدة قبل أن تدخل الحكومة فى يناير 2015 وهى لا تملك منزلا فى أثينا، وأوضحت أن كل ما فعلته هو الاستفادة من قانون يعود إلى العام 1994 يعطى بدل سكن إلى النواب والوزراء.

وقالت فى بيان "لم أرد أبدا إهانة الشعب اليونانى" فى إشارة إلى الوضع الاقتصادى السىء.

وأعلنت الوزيرة أنها "تتفهم استهجان الراى العام" كونها تلقت بدل السكن مع أنها ميسورة الحال، حيث كانت أعلنت عام 2015 لدى دخولها الحكومة أنها تملك اسهما بقيمة 340 ألف دولار وأن دخلها السنوى 70 ألف يورو.