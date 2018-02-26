إصابة زوجين وأطفالهما الثلاثة بعد تناولهم وجبة ملوثة بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

توفيت طالبة جامعية، متأثرة بإصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم نقلها لمستشفي الأحرار، فيما أصيب زوجين وأطفالهما الثلاثة بحالة تسمم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا باستقبال مستشفى الأحرار الطالبة " ه ع س" مقيمة أبوكبير طالبة بجامعة الأزهر، مصابة بهبوط حاد بالدورة الدموية، أثناء تواجدها بالجامعة وتوفيت فور وصولها.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعي، يفيد وصول عامل زراعى وزوجته وأبنائه الثلاثة، مقيمين دائرة قسم فاقوس، مصابين بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة العشاء وكانت ملوثة بمبيد حشرى بطريق الخطأ، وتم إخطار النيابة العامة.