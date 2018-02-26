إخماد حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة دون إصابات

حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة، انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.
وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية فى كرداسة ، و تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.
ومن جانب آخر سيطر رجال الدفاع المدنى بالقاهرة على حريق داخل شقة سكنية فى البساتين وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
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