إخماد حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة، انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية فى كرداسة ، و تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

ومن جانب آخر سيطر رجال الدفاع المدنى بالقاهرة على حريق داخل شقة سكنية فى البساتين وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.