video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أ ش أ: 19 مارس أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد وآخرين لاتهامهم باختطاف أطفال

الإثنين، 26 فبراير 2018 05:50 م
أ ش أ: 19 مارس أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد وآخرين لاتهامهم باختطاف أطفال ريهام سعيد





أ ش أ
إضافة تعليق

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 19 مارس المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيونى الذى تقدمه، فى قضية اتهامهم جميعا بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار فى البشر.

وتقرر أن تجرى جلسات المحاكمة أمام الدائرة (23) بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار السيد البدوي.

وكان المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أمر قبل نحو أسبوع بإحالة ريهام سعيد وبقية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى بأشرها فريق من محققى نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية ضم أحمد عاصى مدير النيابة، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد وكيلى النيابة، برئاسة إسلام الجوهرى رئيس النيابة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التحريض والاشتراك فى التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار فى البشر.
 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتى أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.


كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد ارتكاب الإعلامية المتهمة وبقية المتهمين فى القضية، للجرائم المنسوبة إليهم، بقيامهم بتحريضه على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار فى البشر.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول ريهام سعيد محكمة شمال القاهرة للتوقيع على أمر إحالتها للجنايات

فيديو.. محامى ريهام سعيد: موكلتى لم تكن محيطة بتفاصيل ما تعرضه

إحالة ريهام سعيد و7 آخرين للجنايات لاتهامهم باختطاف أطفال والاتجار فى البشر

ريهام سعيد

اخبار ريهام سعيد

برنامج ريهام سعيد

محكمة ريهام سعيد

قضية ريهام سعيد



لا تفوتك
سكاى سبورتس تختار محمد صلاح ضمن أفضل لاعبى الجولة الـ28 بالبريميرليج

سكاى سبورتس تختار محمد صلاح ضمن أفضل لاعبى الجولة الـ28 بالبريميرليج

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

فيديو.. حصاد الجولة الـ26 بالدورى.. 7 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج باللقب الأربعين.. الزمالك يحقق الانتصار الخامس.. الإسماعيلى يواصل التراجع.. كاسونجو يخطف الأضواء بالهدف الثامن.. والخطر يحاصر زعيم الثغر

فيديو.. حصاد الجولة الـ26 بالدورى.. 7 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج باللقب الأربعين.. الزمالك يحقق الانتصار الخامس.. الإسماعيلى يواصل التراجع.. كاسونجو يخطف الأضواء بالهدف الثامن.. والخطر يحاصر زعيم الثغر

الجرائم تلاحق ديكتاتور أنقرة الدموى.. روسيا تفضح أردوغان بعد اتهام تونس له بتمويل الإرهاب.. موسكو تتبرأ من شحنة سلاح: مملوكة لتركيا ولا روس بين طاقمها.. وتقارير: تضم متفجرات و9 حاويات عسكرية

الجرائم تلاحق ديكتاتور أنقرة الدموى.. روسيا تفضح أردوغان بعد اتهام تونس له بتمويل الإرهاب.. موسكو تتبرأ من شحنة سلاح: مملوكة لتركيا ولا روس بين طاقمها.. وتقارير: تضم متفجرات و9 حاويات عسكرية

ما يجيبها إلا ستاتها.. بنت الصعيد "نرمين ناجح " نقاشة بـ 100 راجل "صور"

ما يجيبها إلا ستاتها.. بنت الصعيد "نرمين ناجح " نقاشة بـ 100 راجل "صور"

ننشر تفاصيل تصنيع أول حاسب مصرى يطير على متن القمر الصناعى "نورث 1 و 2"

ننشر تفاصيل تصنيع أول حاسب مصرى يطير على متن القمر الصناعى "نورث 1 و 2"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة