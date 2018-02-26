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أمطار رعدية غزيرة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية

الإثنين، 26 فبراير 2018 08:21 م
أمطار رعدية غزيرة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية اعمال سحب المياة من شوارع الاسكندريه





الإسكندرية جاكلين منير
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شهدت محافظة الإسكندرية أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم الإثنين، على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.

وقد قامت أحياء الإسكندرية المختلفة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر المنوط بها أعمال النظافة، بأعمال كسح لمياه الأمطار من الشوارع لمنع التجمعات.

فيما تلقت الأحياء بلاغات حول تراكمات للمياه فى بعض المناطق مثل أسفل كوبرى محرم بك، وطريق الكورنيش بمنطقة محطة الرمل وبالقرب من جامع الشاطبى وأمام كوبرى راغب ومناطق غيط العنب.

اعمال كسح المياة
أعمال كسح المياه

 

امطار غزيرة على الاسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية

 

سحب المياة من الشوارع
سحب المياه من الشوارع

 


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