أمر ملكى بتعيين تركى بن طلال نائبا لأمير منطقة عسير وإعفاء أمير منطقة الجوف

أمر ملكى بتعيين تركى بن طلال نائبا لأمير منطقة عسير وإعفاء أمير منطقة الجوفالإثنين، 26 فبراير 2018 08:45 م
الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب إبراهيم حسان
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أصدرت المملكة العربية السعودية، أوامر ملكية منذ قليل، بتعيين الأمير تركى بن طلال نائبا لأمير منطقة عسير، وإعفاء أمير منطقة الجوف من منصبه وتعيين الأمير بدر بن سلطان.
كما تم تعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائبا لأمير منطقة حائل، حسبما ذكرت فضائية العربية فى خبر عاجل لها.
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