video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 فبراير 2018 01:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمر ملكى بتعيين السفير أحمد قطان وزير دولة لشئون الدول الأفريقية

الإثنين، 26 فبراير 2018 08:57 م
أمر ملكى بتعيين السفير أحمد قطان وزير دولة لشئون الدول الأفريقية السفير أحمد قطان





كتب محمد سعودى
إضافة تعليق

أصدرت السعودية، مساء اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بتعيين الأستاذ أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير فى وزارة الخارجية.

وتضمن القرار إعفاء  حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وترقية اللواء ركن مطلق بن سالم الأزيمع لرتبة فريق ركن ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة، تعيين  الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، وترقية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن ويعين رئيسا لهيئة الأركان العامة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السعودية: أمر ملكى بإحالة رئيس هيئة الأركان وقائد قوات الدفاع الجوى للتقاعد

السعودية

اخبار السعودية

اخبار العرب

اخبار العالم

السعودية اليوم



لا تفوتك
هيئة الاستعلامات: ظهور "زبيدة" يؤكد صحة تقريرنا الكاشف لأكاذيب مراسلة BBC

هيئة الاستعلامات: ظهور "زبيدة" يؤكد صحة تقريرنا الكاشف لأكاذيب مراسلة BBC

موسى مصطفى موسى: ثروتى 100 مليون جنيه وأنفقت الكثير على السياسة

موسى مصطفى موسى: ثروتى 100 مليون جنيه وأنفقت الكثير على السياسة

لو مش متابع.. أبرز مفاجآت المؤتمر العالمى للهواتف.. سامسونج تبهر العالم بجلاكسى S9.. ونوكيا تعيد إطلاق هاتفها الأسطورى "بنانا" .. وسونى تنافس أبل بسماعتها الجديدة .. ولينوفو تشارك بـ 5 أجهزة لاب توب

لو مش متابع.. أبرز مفاجآت المؤتمر العالمى للهواتف.. سامسونج تبهر العالم بجلاكسى S9.. ونوكيا تعيد إطلاق هاتفها الأسطورى "بنانا" .. وسونى تنافس أبل بسماعتها الجديدة .. ولينوفو تشارك بـ 5 أجهزة لاب توب

الممثل الأمريكى دانى جلوفر يمنح نفسه الجنسية المصرية خلال زيارته لأسوان.. استقبال حافل بالأغانى النوبية ومشروب الدوم والكركديه.. ويؤكد: أتمنى تجسيد دور رمسيس الثانى.. والمحافظ يهديه رأسى نفرتيتى وتوت عنخ أمون

الممثل الأمريكى دانى جلوفر يمنح نفسه الجنسية المصرية خلال زيارته لأسوان.. استقبال حافل بالأغانى النوبية ومشروب الدوم والكركديه.. ويؤكد: أتمنى تجسيد دور رمسيس الثانى.. والمحافظ يهديه رأسى نفرتيتى وتوت عنخ أمون

لأول مرة منذ 6 سنوات.. ديزنى تستخدم اللهجة المصرية فى أغانى فيلم "كوكو"

لأول مرة منذ 6 سنوات.. ديزنى تستخدم اللهجة المصرية فى أغانى فيلم "كوكو"

8 فوائد لـ"جوزة الطيب" تجعلها من أساسيات الطهى.. أبرزها تنشيط خلايا المخ

8 فوائد لـ"جوزة الطيب" تجعلها من أساسيات الطهى.. أبرزها تنشيط خلايا المخ

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Mostafa Ghanima

الف مبروك و من نجاح الي نجاح

معالي السفير مثال ناجح و نشوف للدبلوماسي المخلص لبلاده و بلاد المسلمين و العرب كل التحيه و التقدير و من نجاح الي نجاح

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة