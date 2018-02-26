أمر ملكى بتعيين السفير أحمد قطان وزير دولة لشئون الدول الأفريقية

أمر ملكى بتعيين السفير أحمد قطان وزير دولة لشئون الدول الأفريقيةالإثنين، 26 فبراير 2018 08:57 م
كتب محمد سعودى
أصدرت السعودية، مساء اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بتعيين الأستاذ أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير فى وزارة الخارجية.
وتضمن القرار إعفاء حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وترقية اللواء ركن مطلق بن سالم الأزيمع لرتبة فريق ركن ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة، تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، وترقية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن ويعين رئيسا لهيئة الأركان العامة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
Mostafa Ghanima
الف مبروك و من نجاح الي نجاح
معالي السفير مثال ناجح و نشوف للدبلوماسي المخلص لبلاده و بلاد المسلمين و العرب كل التحيه و التقدير و من نجاح الي نجاح