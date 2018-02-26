أمر ملكى بتعيين السفير أحمد قطان وزير دولة لشئون الدول الأفريقية







كتب محمد سعودى

أصدرت السعودية، مساء اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بتعيين الأستاذ أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير فى وزارة الخارجية.

وتضمن القرار إعفاء حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وترقية اللواء ركن مطلق بن سالم الأزيمع لرتبة فريق ركن ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة، تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، وترقية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن ويعين رئيسا لهيئة الأركان العامة.