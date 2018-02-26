أسعار النفط اليوم الاثنين 26-2-2018 برنت يسجل 67.28 دولار للبرميل







كتب أحمد أبو حجر

استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين 26-2-2018، حيث سجل خام القياس العالمى مزيج برنت نحو67.28 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى للتسليم فى إبريل نحو 63.59 دولار للبرميل.

4 % ارتفاعا فى أسعار خام برنت



وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعا خلال الأسبوع الماضى قدر بنحو 4% بالنسبة خام القياس العالمى مزيج برنت، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 3%.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها فى 3 أسابيع بدعم من تصريحات من أكبر دولة مصدرة للخام فى العالم السعودية بأنها ستواصل تقييد الشحنات تماشيا مع الجهود التى تقودها أوبك لتقليص المعروض العالمى، وكان الخامان سجلا فى وقت سابق أعلى مستوياتهما منذ 7 من فبراير الجارى.

وتلقت الأسعار دعما بعد أن قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح يوم السبت، إن إنتاج بلاده من الخام خلال الفترة من يناير إلى مارس سيكون دون السقف المستهدف وإن الصادرات ستكون أقل من 7 ملايين برميل يوميا فى المتوسط.

باركليز يتوقع سعر برنت عند 60 دولارا للبرميل فى 2018



قال بنك باركليز البريطانى إنه يتوقع سعرا لخام القياس العالمى برنت عند 60 دولارا للبرميل فى 2018، بينما أبقى على توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى عند 55 دولارا للبرميل.

وأضاف باركليز "نرى احتمالا كبيرا لحدوث تصحيح فى السوق فى النصف الثانى من العام الحالى مع بدء المخزونات فى الزيادة مجددا". وتابع "الأفق لا يبدو إيجابيا، ونتوقع سعرا لخام برنت بين 55 و60 دولارا للبرميل فى النصف الثانى من 2018".

وقال إن من المستبعد أن يكون لإعلان منظمة أوبك ومنتجين مستقلين عن تعاون فى السياسة أثر تحقيق استقرار السعر فى العام القادم مثلما حدث فى 2017.

حقل الشرارة النفطى الليبى يضخ 308 ألف برميل يوميا



قال مهندس فى حقل الشرارة النفطى الليبى اليوم الاثنين، إن الحقل ينتج 308 آلاف برميل يوميا ولم يتأثر بإغلاق حقل الفيل وهو أيضا فى جنوب غرب البلاد.

وأشار المهندس إلى أن حقل الشرارة ما زال يعانى من تهديدات أمنية من بينها السرقة والاختطاف لكنه تمكن من الحفاظ على إنتاجه على الرغم من قيود الموازنة وأعمال الصيانة.