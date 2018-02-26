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أستاذ علوم أرض بأمريكا: يجب استخدام التكنولوجيا للتخطيط لمستقبل المياه بمصر

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:11 ص
أستاذ علوم أرض بأمريكا: يجب استخدام التكنولوجيا للتخطيط لمستقبل المياه بمصر الدكتور هشام العسكرى أستاذ علوم الأرض بأمريكا





الأقصر - أحمد مرعى - محمود راغب
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قال الدكتور هشام العسكرى أستاذ علوم الأرض بأمريكا إن الهدف الرئيسى لعقد مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل هو تحقيق هدف مصر فى التنمية المستدامة 2030، وبحث سبل مواجهة التغيرات المناخية بعلوم التكنولوجيا والفضاء.

 

وأضاف الدكتور هشام العسكرى فى كلمته بالمؤتمر فى محافظة الأقصر، أنه تم عرض مشروع ضخم لمواجهة التغيرات المناخية ويجرى العمل على الموافقة عليه من الجهات المسؤولة خلال الأيام المقبلة.

 

وأوضح الدكتور هشام العسكرى أن درجة الحرارة زادت على كوكب الأرض بصورة كبيرة مؤخراً، وتم وضع سيناريو أن درجة حرارة الأرض بنهاية القرن لأكثر من 7 درجات مئوية، وهو ما تم الرد عليه بأنه غير صحيح عبر جريدة اليوم السابع.

 

وأوضح أستاذ علوم الأرض بأمريكا أنه يوجد جفاف عالمى ولابد من التفكير فى الترشيد للمياه بخطط دولية، وفى حالة مصر لابد من الحفاظ على نهر النيل كونه العنصر الرئيسى للمياه، موضحاً أن الإنسان أضر بالبيئة ولابد من العودة للحفاظ على المياه حول العالم.

 

وقال هشام العسكرى إنه يجب استخدام التكنولوجيا لعمل نموذج اقتصادي لخدمة ملف المياه بمصر، لعمل خريطة فعالة لجلب معطيات من البيئة والاقمار الصناعية لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومعرفة الزراعات وتحركها موسميا ومعرفة احتياجها من المياه والسماد وغيره.

 

وفى نهاية كلمته أكد هشام العسكرى وجود خرائط دائمة لمتابعة التغيرات المناخية، مشددا على أن تلك الخرائط تساعد فى قياس التغيير ودعم الدلتا مثلا أو مصر بأكملها، لعمل زراعة ذاتية لاتخاذ قرار صائب لتكون مصر فى الموقع الذى تستحقه بين دول العالم.


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