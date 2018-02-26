أحد مؤسسى "العدالة والتنمية": أردوغان سيخسر فى انتخابات الرئاسة القادمة







كتب- هاشم الفخرانى

قال عبد اللطيف شنر نائب رئيس الوزراء التركى الأسبق وأحد مؤسسى حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن رجب طيب أردوغان سيخسر الانتخابات الرئاسية القادمة إن لم ترتكب المعارضة خطأ فادح.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن تصريحات "شنر" جاءت خلال مشاركته فى برنامج سياسى على قناة خلق (Halk TV)، أكد فيها على أن تحالف الانتخابات بين العدالة والتنمية والحركة القومية سيفشل.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قد وصف بالأمس تحالفه مع حزب الحركة القومية بتحالف الجمهور.

وبحسب القوانين التركية لا يمكن للأحزاب أن تحقق تحالفا انتخابيا بصورة رسمية، غير أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان التعديل المتعلق بهذا الأمر خلال الأيام المقبلة.

وأوضح شنر أن سعى أردوغان لتحقيق تحالف سياسى بالقانون بعدما ظل لسنوات يلقى خطابات معادية للتحالفات والائتلافات يعكس خوف أردوغان قائلا: "الجبناء يموتون عدة مرات قبل وفاتهم"، على حد تعبيره.

وكانت تركيا قد أجرت فى إبريل من العام الماضى استفتاء على تعديلات دستورية تعدل نظام الحكم فى البلاد من البرلمانى إلى الرئاسى جاءت لصالح الموافقة على التعديلات بنسبة طفيفة.

ومن بين التعديلات انتخابات رئيس الجمهورية من قبل الشعب فضلا عن توسيع صلاحيات الرئيس.