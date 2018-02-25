3 أطفال ضمن القتلى.. أسماء وأعمار ضحايا انهيار عقار منشأة ناصر بالقاهرة







كتب سيد الخلفاوى

حادث مأساوى وقع الخميس الماضى، بانهيار عقارى سكنى مكون من 4 طوابق فى منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، ويضم 8 أُسر، ما أسفر عن وفاة 12 شخصا، إضافة لإصابة 19 آخرين.

وينشر "اليوم السابع" أسماء الضحايا الاثنى عشر المتوفين فى انهيار عقار منشأة ناصر، وهم: "حمزة" 3 سنوات، و"يسرى عمر" 12 سنة، و"سيف محمد" 10 سنوات، و"هانى جمال" 26 سنة، و"أحلام هاشم" 55 سنة، و"محمد هانى محمد" 24 سنة، و"فاطمة إبراهيم محمد" 47 سنة، و"سماح جمال" 23 سنة، إضافة لأربعة آخرين.

وقال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إن عدد المصابين وصل لـ19 شخصا، مشيرا إلى أن العقار كان مكونا من أرضى و3 أدوار، وتقطن به 8 أُسر، ويضم الطابق الأرضى 3 محلات تجارية بينما يضم كل طابق شقتين.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة ستوفر وحدات بديلة فى مدينة بدر للمتضررين من انهيار العقار، ولكنها تنتظر الانتهاء من الحصر النهائى الذى يعده قسم الشرطة للحالات، متضمنا الأرقام القومية لقاطنى العقار.