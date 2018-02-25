وكيل إسكان المنوفية يتفقد عمارات الإسكان الاإجتماعى بأشمون





المنوفية _ محمد فتحى

قام اللواء محمد محمد سليمان وكيل وزارة الاسكان بالمنوفية،بجولة مفاجئة على عمارات الأسكان اجتماعى بعزبة لمعى بأشمون والبالغ عددهم 5 عمارات لمتابعة العمل بهم ،وذلك بحضور المهندس عبدالحميد عطيه وكيل المديرية والمهندس رضا عزت و تم التنبيه على المقاول المشرف على تنفيذ الاعمال وعلى جهاز الاشراف .

وأكد وكيل وزارة الاسكان فى بيان له،على حرصه الشديد على تنفيذ المشروعات التى تخدم الصالح العام وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم .

وطالب بسرعة أنهاء الاعمال وتلافى كافة الملاحظات الواردة حتى يتم الاستفادة منها وتسليمها للمواطنين كما أعطى وكيل وزارة الاسكان مهلة 15 يوما من تاريخه لمقاول العمل لأنهاء الملاحظات والمرور على العمارات فى الموعد المحدد للتأكد من أنهاء الملاحظات .