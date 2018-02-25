وكيل إسكان المنوفية يتفقد عمارات الإسكان الاإجتماعى بأشمون

وكيل إسكان المنوفية يتفقد عمارات الإسكان الاإجتماعى بأشمونالأحد، 25 فبراير 2018 11:10 ص
اللواء محمد محمد سليمان وكيل وزارة الاسكان بالمنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
قام اللواء محمد محمد سليمان وكيل وزارة الاسكان بالمنوفية،بجولة مفاجئة على عمارات الأسكان اجتماعى بعزبة لمعى بأشمون والبالغ عددهم 5 عمارات لمتابعة العمل بهم ،وذلك بحضور المهندس عبدالحميد عطيه وكيل المديرية والمهندس رضا عزت و تم التنبيه على المقاول المشرف على تنفيذ الاعمال وعلى جهاز الاشراف .
وأكد وكيل وزارة الاسكان فى بيان له،على حرصه الشديد على تنفيذ المشروعات التى تخدم الصالح العام وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم .
وطالب بسرعة أنهاء الاعمال وتلافى كافة الملاحظات الواردة حتى يتم الاستفادة منها وتسليمها للمواطنين كما أعطى وكيل وزارة الاسكان مهلة 15 يوما من تاريخه لمقاول العمل لأنهاء الملاحظات والمرور على العمارات فى الموعد المحدد للتأكد من أنهاء الملاحظات .
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال
"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة