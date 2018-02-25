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وقف دعوى تطالب بإغلاق برنامج "علي مسئوليتى"

الأحد، 25 فبراير 2018 07:48 م
وقف دعوى تطالب بإغلاق برنامج "علي مسئوليتى" مجلس الدولة





أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، وقف الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة، طالب فيها بوقف برنامج على مسئوليتى.

 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 25330 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، والممثل القانونى للهيئة العامة للاستثمار، ومقدم البرنامج.

 

 

 


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